Суббота, 14 ноября 2020, 20:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Разведенные туркменки «позорят свою страну»

14 ноября
17:21 2020
Версия для печати

Во Дворце культуры города Байрамали Акнабат Атабаева, ответственная в Марыйской области за образование, культуру и здравоохранение, провела воспитательную работу с Марыйской области руководством местного Союза женщин, сообщает «Хроники Туркменистана».

По словам чиновницы, 12 процентов заключенных браков распадается, для страны это очень много. Большинство разведенных женщин уехали за границу, где занимаются проституцией, «позоря свою страну», возмущалась выступающая. По информации Атабаевой, в области 15 школьниц беременны. «Девочки с малых лет должны воспитываться в духе высоких нравственных ценностей, обычаев и традиций туркменского народа, чтобы в будущем стать матерями семейства, хранительницами домашнего очага», – учила Атабаева. Ранее в стране девушкам в традиционной туркменской одежде запретили торговать сигаретами.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,260,00%
GBP22,590,00%
UAH0,610,00%
RON4,160,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 14.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд