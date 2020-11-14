Во Дворце культуры города Байрамали Акнабат Атабаева, ответственная в Марыйской области за образование, культуру и здравоохранение, провела воспитательную работу с Марыйской области руководством местного Союза женщин, сообщает «Хроники Туркменистана».

По словам чиновницы, 12 процентов заключенных браков распадается, для страны это очень много. Большинство разведенных женщин уехали за границу, где занимаются проституцией, «позоря свою страну», возмущалась выступающая. По информации Атабаевой, в области 15 школьниц беременны. «Девочки с малых лет должны воспитываться в духе высоких нравственных ценностей, обычаев и традиций туркменского народа, чтобы в будущем стать матерями семейства, хранительницами домашнего очага», – учила Атабаева. Ранее в стране девушкам в традиционной туркменской одежде запретили торговать сигаретами.