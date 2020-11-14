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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния в ожидании манны европейской

14 ноября
17:16 2020
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Президент Клаус Йоханнис обсудил с главой правительства Людовиком Орбаном Национальный план восстановления и стабильности, сообщает «Международное румынское радио».

Документом предусмотрено выделение Бухаресту из всевозможных европейских фондов до 30 миллиардов евро. Деньги предполагается потратить в основном на инфраструктурные проекты. Со следующей недели Национальный план будет вынесен на суд общественности. Если документ внутри страны одобрят, его отправят на утверждение в Брюссель. Если и у еврочиновников претензий не окажется, то финансирование начнется уже со следующего года.  

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