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Газета "Кишиневские новости"

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14-15 ноября – Удача улыбнется трём знакам зодиака в выходные

14-15 ноября – Удача улыбнется трём знакам зодиака в выходные
13 ноября
23:31 2020
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Что может быть лучше выходных? Только выходные дни, когда все складывается, как мечтал! Вот именно такие выходные астрологи предсказали представителям трёх зодиакальных созвездий 14-15 ноября.

Фонтанирующий ТЕЛЕЦ

Представители этого знака зодиака в грядущие выходные будут просто фонтанировать идеями. Не вздумайте откладывать их в долгий ящик – они требуют скорейшего воплощения. Креативные идеи, родившиеся в эти дни, – залог будущих успехов Тельцов. Направьте всю свою энергию на их воплощение, и результаты не заставят себя ждать.

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