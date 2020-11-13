Что может быть лучше выходных? Только выходные дни, когда все складывается, как мечтал! Вот именно такие выходные астрологи предсказали представителям трёх зодиакальных созвездий 14-15 ноября.

Фонтанирующий ТЕЛЕЦ

Представители этого знака зодиака в грядущие выходные будут просто фонтанировать идеями. Не вздумайте откладывать их в долгий ящик – они требуют скорейшего воплощения. Креативные идеи, родившиеся в эти дни, – залог будущих успехов Тельцов. Направьте всю свою энергию на их воплощение, и результаты не заставят себя ждать.