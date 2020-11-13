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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: С нового года в Молдове возобновят трансляцию российских ТВ

Додон: С нового года в Молдове возобновят трансляцию российских ТВ
13 ноября
21:56 2020
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После президентских выборов отменят ограничения на трансляцию российских телепередач, введенные в 2017 г. Об этом заявил Игорь Додон в ходе ток-шоу на телеканале RTR-Moldova.

После выборов – через 2-3 недели – мы отменим те ограничения в законе, которые были приняты в 2017 году. Я надеюсь, что к 1 января мы перейдем в нормальный режим. Я был против введения ограничений, не промульгировал их, и меня тогда временно отстранили от исполнения обязанностей президента», – напомнил развитие ситуации в тот период Игорь Додон.

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