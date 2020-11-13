После президентских выборов отменят ограничения на трансляцию российских телепередач, введенные в 2017 г. Об этом заявил Игорь Додон в ходе ток-шоу на телеканале RTR-Moldova.

После выборов – через 2-3 недели – мы отменим те ограничения в законе, которые были приняты в 2017 году. Я надеюсь, что к 1 января мы перейдем в нормальный режим. Я был против введения ограничений, не промульгировал их, и меня тогда временно отстранили от исполнения обязанностей президента», – напомнил развитие ситуации в тот период Игорь Додон.