Об этом заявил Игорь Додон в ходе передаче на телеканале RTR-Moldova.

«Наша позиция не поменялась. Сейчас идет дополнительная оценка инвестиций. Знаю, что продолжаются судебные разбирательства», – сказал Игорь Додон.

Игорь Додон напомнил, что 29 июня 2013 года Майя Санду голосовала в правительстве за сдачу в концессию Международного кишиневского аэропорта. 12 сентября 2013 года решением кабмина, частью которого являлась Майя Санду, аэропорт отдают компании «Avia Invest». Будучи премьером, она встретилась 10 августа 2019 с миллиардером Натаном Ротшильдом.

Отметим, что компания «NR Investments Ltd» миллиардера Натана Ротшильда приобрела фирму «Avia Invest» – концессионера Кишиневского аэропорта. Соглашение об этом было подписано в августе 2019 года представителями двух фирм. При этом Кишиневский аэропорт был отдан в концессию на 49 лет в 2013 году.