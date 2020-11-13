«Победа Игоря Додона будет означать победу всего народа. Нас – десятки тысяч человек по всем городам Молдовы. Сотни депутатов, тысячи советников, сотни примаров, простые граждане – мы все разные. Да, иногда мы смотрим на вещи по-разному, да, иногда говорим на разных языках, но вместе мы – единый народ, который не позволит, чтобы кто-то нас разделял на плохих и хороших. Сегодня мы пришли сказать, что хотим построить другую страну, в которой все будут равны перед законом, в которой больше никто не позволит себе назвать другого сепаратистом. Мы все заслуживаем уважения. Каждый гражданин, человек – это Молдова, и мы никому не позволим нас разобщить!

Мы хотим, чтобы у Молдовы был ответственный президент с командой, потому что пустые обещания мы много раз слышали в их предвыборных кампаниях. Они вспомнили, что в Молдове живут пенсионеры, русскоговорящие граждане, районы, села и города, а не только соцсети.

Мы все – разные, но все мы понимаем, что каждое обещание должно быть выполнено. Понимаем, что рядом с президентом должна быть команда, а господина Додона поддерживают парламент, правительство, местные администрации. Ему удастся осуществить обещанное, а мы будем рядом!» – подчеркнул Батрынча.

Видео: https://drive.google.com/file/d/15dfUoiuW4oZkAoXIWoVWhfIrGsWYByZg/view?usp=sharing