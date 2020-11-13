В соцсетях появилась информация от наших сограждан в Германии и Италии, которые сообщают о том, что не смогут предоставить транспортные услуги для подвоза на участки, так как их оштрафовали по причине того, что в машине было больше трех человек.

Власти Германии ввели карантин из-за роста числа инфицированных. С 2 ноября там действуют ограничения. Так, в машине могут быть не более 3 человек. Полиция проверяет машины и применяет штрафы.

Также в некоторых регионах Италии позволено находиться не более 3 человек в машине, если они не члены одной семьи. Штрафы достигают 800 евро.