После затяжного молчания, Китай поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах США, сообщает BBC.

Министр иностранных дел КНР передал свои поздравления Байдену и Харрис и заявил, что Китай уважает выбор американского народа. Китайско-американские отношения были особо напряженными последнее время. Конфликт на почве пандемии и торговли перерос в обвинения Китая в шпионаже на территории Штатов. Действие КНР означает, что самая влиятельная экономика мира признала результаты выборов в США. Россия пока предпочитает дождаться «официальных результатов», чтобы поздравить президента.

Напомним, что в субботу, 7-го ноября, стали известны результаты президентских выборов в США, в соответствии с которыми победил Джо Байден. Однако Дональд Трамп не признает результатов и убежден, что они были сфальсифицированы.