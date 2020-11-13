Майкл Бэй снимет Джейка Джилленхола в своем новом экшен триллере «Скорая помощь», сообщает Variety.

Начало съемок планируется на первую половину 2021 года. Пока что за новым проектом Майкла Бэя не закреплен ни один кинодистрибьютор. Детали сюжета хранятся под строжайшим секретом. Сценаристом проекта назначен Крис Федак, ответственный за такие телесериалы, как «Хитрость», «Блудный сын» и «Чак». Параллельно Бэй занят в проекте «Певчая птица» с Кей Джей Апа, Александрой Даддарио и Деми Мур в главных ролях. Премьера фильма назначена на 2021 год. Автор франшизы «Трансформеры» явно задумал очередной грандиозный проект, раз уж разборчивый Джилленхол обсуждает роль в его будущем фильме.

Американский актер Джейк Джилленхол, получивший известность в довольно юном возрасте, никогда не боялся отказываться от ролей, которые казались ему заурядными. Среди его работ сложные и неоднозначные персонажи, как главный герой «Стрингера», «Разрушение», «Левша», «Враг» и многие другие.