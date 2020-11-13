Вчера на одном из телеканалов в эфире была программа с участием кандидата в президенты Игоря Додона. Вел передачу Павел Дуганов, которого еще в Молдове знают, как лучшего тамаду мира. Телеэфир прошел в обычном формате, однако в интернете появились комментарии, в которых Дуганова стали обвинять в том, что он якобы получил за передачу денежное вознаграждение. Автор не заставил себя долго ждать и мгновенно ответил своим критикам в привычной для него жесткой и отчасти даже хулиганской манере.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1xnuh6lXVnlxoMHz8Z48vGUkeVM3yGfgW/view?usp=sharing