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Газета "Кишиневские новости"

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Американский министр ВМС прибыл с инспекцией в Румынию

13 ноября
16:16 2020
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Министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт прибыл с официальным визитом в Бухарест, сообщает «Международное румынское радио».

Гость провел встречу с министром обороны Николаем Чукэ и главой Генерального штаба армии Даниэлом Петреску. Обсуждался вопрос: как можно в ближайшее время усилить военно-морскую составляющую Румынии? Вашингтон пытается, пока не очень успешно, сформировать группировку в Черном море, способную противостоять флоту Российской Федерации. Также Брейтуэйт посетил американских военнослужащих, находящихся на двух военных базах в Румынии, и ознакомился с пунктом базирования военно-морских сил в Констанце.

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