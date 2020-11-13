Министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт прибыл с официальным визитом в Бухарест, сообщает «Международное румынское радио».

Гость провел встречу с министром обороны Николаем Чукэ и главой Генерального штаба армии Даниэлом Петреску. Обсуждался вопрос: как можно в ближайшее время усилить военно-морскую составляющую Румынии? Вашингтон пытается, пока не очень успешно, сформировать группировку в Черном море, способную противостоять флоту Российской Федерации. Также Брейтуэйт посетил американских военнослужащих, находящихся на двух военных базах в Румынии, и ознакомился с пунктом базирования военно-морских сил в Констанце.