Литовский парламент принял решение штрафовать людей, которые курят на балконах многоэтажных домов, сообщает Delfi.

Наказание – 60 евро, за повторное нарушение сумма удваивается. Депутат парламента Юлос Сабатаускас не согласился с такими строгостями. «Можно было бы первоначально выносить просто предупреждение, а штрафы достаточно большие, по сравнению, например, с наказанием за превышение скорости на 20 километров в час. А соседи еще должны собирать улики, предъявить доказательство – снять на видео, сфотографировать, это похоже на преследование. А, что будет, если люди, которые не могут курить на балконе, начнут курить на кухне в вытяжку?» – поинтересовался народный избранник у коллег.