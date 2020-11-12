Сотрудники Калифорнийского университета предложили быстрый и эффективный способ уничтожать коронавирус на разных поверхностях. Для этого попробовали использовать холодную атмосферную плазму. Ее лечебные свойства давно известны и с успехом используются в стоматологической практике, для ускорения заживления ран и в лечении онкологических заболеваний. Обнаружилось также, что плазма способна обеззараживать поверхности. Оставалось выяснить, сможет ли она справиться с коронавирусом.

В эксперименте этот ионизированный газ проявил себя прекрасно. На металлических, пластиковых, картонных и кожаных предметах коронавирус способен сохраняться в течение нескольких часов. Плазма справилась с инфекцией всего за три минуты.

По мнению исследователей, этот вещество может найти применение в современных дезинфицирующих препаратах, заменив гораздо более токсичные химические вещества, которые используются в целях обеззараживания сегодня, сообщает телеканал «Наука».