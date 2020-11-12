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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Северные реки несут в океан все больше тепла

Северные реки несут в океан все больше тепла
12 ноября
15:56 2020
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Специалисты Японского агентства по морским и земным наукам и технологиям при участии коллег из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Канады провели исследование и выяснили, что таяние морских льдов в Северном Ледовитом океане ускорилось. Причина в том, что впадающие в него реки несут значительно больше теплой воды, чем тридцать пять-сорок лет назад.

Под влиянием этого тепла ледовый покров сокращается и в результате происходит нагревание атмосферы. Ученые подсчитали, что десятая часть уменьшения количества морского льда, зафиксированная в период с 1980 по 2015 гг., приходится именно на долю принесенной реками теплой воды. Особенно наглядно это видно в сибирской части Арктики, где в прибрежные воды относительно мелкие, а впадают в них несколько крупных рек. И исследователи прогнозируют, что процесс с течением времени будет расширяться и ускоряться. В результате глобального потепления Арктика может лишиться значительной части своего льда, следствием чего станет необратимое изменение климата, что вызывает большое опасение специалистов, сообщает eurekalert.org.   

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