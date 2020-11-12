Специалисты Пермского политехнического института и Санкт-Петербургского горного университета научили искусственный интеллект оценивать перспективность нефтяных месторождений в России исходя из возможных запасов черного золота.

До сих пор основной объем нефти получают на старых нефтепромыслах, потенциал которых во многом исчерпан. Но потребность в этом углеводородном сырье не сокращается. Идет поиск новых месторождений, освоение которых весьма затратно, поэтому особенно важно заранее оценить их потенциал. Этому и призвана служить новая компьютерная программа.

По словам разработчиков, искусственный интеллект способен сделать точный прогноз того, насколько эффективной окажется добыча на определенном месторождении. Авторы программы сопоставили прогнозы, выполненные компьютерной программой по новой методике, с традиционным способом оценки скважин. Выяснилось, что до сих пор потенциал, а, соответственно, и перспективность разработки, возможных месторождений считали примерно на треть меньшим, чем показала новая программа. Подсчитано, что использование новой методики даст экономию в два-четыре миллиона рублей на каждую скважину, сообщает scientificrussia.ru.