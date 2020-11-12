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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создан переводчик с кошачьего на человеческий

Создан переводчик с кошачьего на человеческий
12 ноября
13:56 2020
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Люди, у которых дома живут кошки, знают, что они бывают необыкновенно разговорчивыми. Вот только понять их правильно удается не всегда и не сразу.

Решить эту проблему поможет специальное приложение для смартфонов, способное переводить с кошачьего языка на человеческий. Разработал программу бывший инженер компании «Amazon» Хавьер Санчес. Робот, опираясь на результаты научных исследований фелинологов, идентифицирует мяуканье кошек по десяти категориям. Дело в том, что какого-то общего для всех языка у кошек нет, каждое животное выражает свои чувства и желания особенным образом. Находя в базе данных аналоги этим звукам, программа переводит их на понятный человеку язык. Если владелец пушистого питомца скачает приложение на смартфон и будет записывать звуки, издаваемые именно его животным, робот настроится именно на эту конкретную кошку и будет в дальнейшем очень точно переводить его «слова».

Приложение было разработано в течение всего пяти месяцев, и им уже могут воспользоваться обладатели гаджетов, работающих на основе операционных систем Android и iOS, пишет «Geek Wire».

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