Люди, у которых дома живут кошки, знают, что они бывают необыкновенно разговорчивыми. Вот только понять их правильно удается не всегда и не сразу.

Решить эту проблему поможет специальное приложение для смартфонов, способное переводить с кошачьего языка на человеческий. Разработал программу бывший инженер компании «Amazon» Хавьер Санчес. Робот, опираясь на результаты научных исследований фелинологов, идентифицирует мяуканье кошек по десяти категориям. Дело в том, что какого-то общего для всех языка у кошек нет, каждое животное выражает свои чувства и желания особенным образом. Находя в базе данных аналоги этим звукам, программа переводит их на понятный человеку язык. Если владелец пушистого питомца скачает приложение на смартфон и будет записывать звуки, издаваемые именно его животным, робот настроится именно на эту конкретную кошку и будет в дальнейшем очень точно переводить его «слова».

Приложение было разработано в течение всего пяти месяцев, и им уже могут воспользоваться обладатели гаджетов, работающих на основе операционных систем Android и iOS, пишет «Geek Wire».