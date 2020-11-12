Депутаты партии ПДС, руководимой Майей Санду, в течение 2017-2018 гг. получили миллионы леев от различных НПО, финансируемых Фондом Сороса. Депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил сегодня доказательства и документы на этот счет. Парламентарий выразил свое возмущение фактом, что миллионеры из команды Майи Санду при этом продолжают выпрашивать деньги у простых сограждан.

«Майя Санду регулярно обращается к гражданам за пожертвованиями. Обращается к пенсионерам, инвалидам, многодетным матерям, выпрашивая деньги для партии», – сказал Цырдя.

Согласно представленным им документам, больше всего денег получил депутат ПДС Думитру Алайба и его супруга – 1 568 800 леев. На втором месте в топе депутатов ПДС, финансируемых Соросом – Дан Перчун с доходом в – 1 391 687 леев.

Самый говорливые депутаты от Майи Санду – Серджиу Литвиненко и Михай Попшой – получили по 1,2 млн леев всего за год.

Лилиана Николаеску- Онофрей- бывший министр здравоохранения в правительстве Санду, получила 739 469 леев, а депутат ПДС Оазу Нантой – 441 087 леев.

Первый вице-председатель ПДС Игорь Гросу, который назвал жителей левобережного региона Молдовы «сепаратистами», получил 320 тыс. леев, а Мариан Раду и Олеся Стамате – от 200 до 300 тыс. леев.

Богдан Цырдя заявил также, что огромные суммы получали и советники Майи Санду, среди которых числится и Влад Кульминский.

«Не исключаем, что они и сегодня получают зарплату из этих фондов», – сделал предположение Цырдя.