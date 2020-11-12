Глава Министерства иностранных дел Румынии Богдан Ауреску распорядился выделить молдавским неправительственным организациям и средствам массовой информации 250 тысяч евро, сообщает «Международное румынское радио».

В релизе МИДа говорится: «Румыния будет продолжать действовать в поддержку граждан Республики Молдова, на основе особой связи, основанной на общности языка, культуры и истории, а также Стратегическом партнерстве для европейской интеграции Республики Молдова». Это официальное объяснение того, зачем в Кишинев отправили четверть миллиона евро. Заметьте, за несколько дней до второго тура президентских выборов. Можно предположить, что деньги пойдут структурам и сторонникам кандидата на пост главы государства, которые выступают за «более тесное сотрудничество с Румынией и европейскую интеграцию». По факту это неприкрытое финансирование участников избирательной кампании, которое запрещено законодательством.