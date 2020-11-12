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Газета "Кишиневские новости"

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Бухарест следит за тем, чтобы Молдова не сбилась с «правильного» пути

12 ноября
13:21 2020
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Румынский президент Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Бухаресте заявил о поддержке Майи Санду во втором туре президентских выборов в Республике Молдова, сообщает ИНФОТАГ.

Глава соседнего государства заявил, что в последние годы его страна вложила немалые средства в молдавский политикум в надежде на то, что Кишинев сделает «европейский выбор». «Приятно было видеть в первом туре голосование граждан за кандидата Майю Санду. По сути, это голосование за необратимую демократическую эволюцию РМ, которую Румыния постоянно и безоговорочно поддерживает», – заявил Йоханнис. Также он добавил, что в Бухаресте будут очень внимательно следить за тем, как в воскресенье в Молдове будут проходить выборы.

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