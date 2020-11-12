Клеветнические материалы в отношении Игоря Додона, распространяемые в районах активистами ПДС, были заказаны избирательным штабом Майи Санду и отпечатаны с грубым нарушением законодательства. Влад Батрынча заявил, что штаб Игоря Додона пришел к таким выводам после проведения анализа печатной продукции оппонента.

В газете кандидата Майи Санду, отпечатанной тиражом 300 тыс. экземпляров, появляется содержание листовки, порочащей Игоря Додона.

«Мы покажем, что эти материалы были отпечатаны по заказу Майи Санду или ее штаба, без указания типографии и других сведений. Кто-то может сказать, что у этих материалов нет ничего общего с Майей Санду, но открываем газету с тиражом 300 тыс. экземпляров и видим ту же листовку, то же содержание уже в газете», – заявил Батрынча.

Штаб Игоря Додона сообщил, что предоставил ЦИКу и полиции копии контрактов и счетов, оплаченных из избирательного фонда.

Штаб Игоря Додона уже обратился в генеральную прокуратуру, ЦИК и к международным наблюдателям с требованием расследовать и проанализировать незаконные действия депутатов и членов ПДС, которые в среду заблокировали агитационные материалы в кишиневской типографии. Представители независимого кандидата также представили ЦИКу и полиции копии контрактов и счетов, оплаченных из избирательного фонда.