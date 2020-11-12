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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Первый тур выборов мобилизовал моих сторонников

12 ноября
11:31 2020
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Независимый кандидат на президентских выборах Игорь Додон удовлетворен результатами первого тура. В ходе передачи на «REN Moldova» Додон заявил, что выиграл выборы внутри страны, «а это демонстрирует, что кампания была хорошей, корректной».

В то же время независимый кандидат считает, что у результатов первого тура есть два больших плюса.

«То, что мой оппонент получил больший процент благодаря диаспоре – это хорошо. Некоторые говорили о фальсификации, уже все говорят, что выборы были легитимны, правительство и ЦИК справились. Второй плюс – это сильно разозлило наших сторонников. Многих граждан, которые меня поддерживают. Они верили, что Додон выиграет и так и не пошли на выборы», – заявил Игорь Додон.

Независимый кандидат отметил, что в ходе дискуссий с гражданами за последние две недели стало ясно, что его сторонники мобилизуются и придут на выборы 15 ноября.

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