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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Спутниковые снимки помогли обнаружить на Алтае древние рудники

11 ноября
21:41 2020
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Сотрудники лаборатории «Артефакт» Томского государственного университета проанализировали снимки горных районов Алтая, сделанные со спутника, и увидели на них нечто, напоминающее железные рудники. Выезд на место подтвердил догадку: это были выработки, в которых добывали железную руду. Их датировали I тысячелетием нашей эры.

Количество их оказалось огромным, свыше тысячи, а размеры – поражающими воображение: это, несомненно, самые крупные подобные объекты не только в Сибири, но и во всей Евразии. По оценкам специалистов, эти рудники дали в общей сложности многие тысячи тонн железной руды. Но обнаружить эти выработки было бы невозможно без помощи спутниковых снимков, потому что объекты располагались на высокогорье и доступ к ним был затруднен.

Теперь в планах археологов поиски плавильных печей – где-то же вся эта руда перерабатывалась, передает телеканал «Наука».  

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