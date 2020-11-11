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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британские ученые намерены получать кислород из лунной пыли

11 ноября
19:51 2020
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В Кембриджском университете разработали способ превращения лунной пыли и грунта в кислород, а из отходов добычи создавать металлические сплавы. Они найдут применение в ходе строительства базы для покорителей Луны. Установлено, что сырья для такой добычи на Луне достаточно, и оно пригодно для извлечения кислорода. В земных условиях метод уже прошел испытания, теперь очередь за опробованием в условиях космоса.

Если удастся внедрить разработку, отпадет необходимость доставлять значительную часть материалов с Земли для строительства лунной базы, и это очень упростит и удешевит освоение спутника нашей планеты, сообщает CNN.

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