В Кембриджском университете разработали способ превращения лунной пыли и грунта в кислород, а из отходов добычи создавать металлические сплавы. Они найдут применение в ходе строительства базы для покорителей Луны. Установлено, что сырья для такой добычи на Луне достаточно, и оно пригодно для извлечения кислорода. В земных условиях метод уже прошел испытания, теперь очередь за опробованием в условиях космоса.

Если удастся внедрить разработку, отпадет необходимость доставлять значительную часть материалов с Земли для строительства лунной базы, и это очень упростит и удешевит освоение спутника нашей планеты, сообщает CNN.