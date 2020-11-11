Невероятно, но в Конституции американского штата Небраска до сих пор есть статья о рабстве как способе наказания за уголовные преступления. Подразумевается тюремное рабство. И только сейчас по предложению одного из сенаторов был проведен референдум об отмене этой статьи. «За» высказались две трети опрошенных, а треть посчитала, что статью нужно оставить. По мнению представителей местной администрации, эти люди просто неправильно поняли вопрос, потому что он был неправильно составлен.

Конечно, таким образом уже давно никого не наказывают, но пока статья в Конституции остается действующей, ничего не мешает применить ее в любой момент, и это будет на вполне законных основаниях, пишет «3 News Now».