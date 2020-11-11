Как известно, падение для пожилых людей чревато тяжелой травмой – переломом шейки бедра. После этого чаще всего следует инвалидизация. Чтобы предотвратить травмы, в Ирландии разработали оригинальное защитное приспособление – ремень-подушка.

На первый взгляд это обычный ремень, который надевается на пояс. В него встроены датчики, способные контролировать движение пожилого человека. Если возникает риск падения, ремень буквально в мгновение ока надувает две боковые подушки, которые при падении смягчают удар.

Ремень включается автоматически, достаточно только застегнуть пряжку. После того, как подушки раскрылись, необходимо заменить воздушные картриджи, и ремень готов к новому употреблению. Разработчики постарались сделать пользование ремнем-подушкой максимально простым, а само устройство – максимально комфортным, что особенно важно для пожилых людей, сообщает «Daily Mail».