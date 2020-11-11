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Газета "Кишиневские новости"

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Сегодня, в день скидок вы станете мишенью преступников

11 ноября
19:16 2020
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В день массовых распродаж китайских онлайн магазинов миллионам покупателей следует всерьез опасаться за свою кибер-безопасность, сообщает BBC.

Китайский праздник «День холостяков» отмечается 11-го ноября и знаменит самыми крупными распродажами в онлайн магазинах. Ежегодно в этот праздник жители со всех уголков планеты тратят суммарно несколько миллиардов долларов. На этот раз в связи с пандемией коронавируса многие люди застряли дома и совершают все больше покупок через интернет, так что в день скидок магазины ожидают очередной рекорд в суточной прибыли. Однако не только они надеются заработать больше обычного, но и мошенники, создающие фальшивые приложения известных онлайн-магазинов и не только.

В связи с увеличением жалоб на мошенничество, кражу персональных данных и данных карт, китайская полиция планирует бросить все свои силы на защиту покупателей в день больших скидок. Однако любая борьба с кибер-преступностью бесполезна, если вы сами не будете бдительны.

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