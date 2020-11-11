В третьих «Фантастических тварях» роль Геллерта Грин-де-Вальда достанется Мадсу Миккельсену вместо Джонни Деппа, подтверждает Variety.

Звезда сериала «Ганнибал» и фильма «Доктор Стрэндж» актер Мадс Миккельсон приступил к обсуждению роли Геллерта Грин-де-Вальда из франшизы «Фантастические твари». В первых двух фильмах спин-оффа «Гарри Поттера» роль злодея исполнил Джонни Депп, однако после скандала, связанного с бывшей супругой, компания Warner Bros. потребовала увольнения Деппа. Фильм «Фантастические твари 3» уже запустили в производство. Достоверный источник сообщил, что Джонни Депп успел отсняться всего в одной сцене нового фильма, так что замена его Миккельсоном на этом этапе не будет проблемой.

Напомним, что в течении нескольких лет Депп находится в центре скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Бывшая супруга обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии.