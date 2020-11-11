Штаб независимого кандидата на должность президента страны Игоря Додона осуждает незаконные действия по блокированию материалов избирательного характера, организованные представителями ПДС. В пресс-сообщении штаба говорится о том, что о нарушениях проинформированы правоохранительные органы.

«Обращаемся к национальным и международным наблюдателям с просьбой выразить свое отношение к этим беззакониям, когда один избирательный конкурент незаконно блокирует распространение электоральных материалов другого кандидата. Предполагаем, что этот саботаж организован специально, чтобы отвлечь внимание от другой взрывной темы дня – речь идет о доказательствах незаконного финансирования из-за границы Майи Санду и партии, которой она руководит. Очень хорошо понимаем, что информация о незаконном финансировании, представленная сегодня депутатом Богданом Цырдя, бьет по имиджу «чистого политика» контркандидата. Поэтому они были вынуждены организовать саботаж, чтобы отвлечь внимание публики», – говорится в пресс-релизе.

В то же время представители штаба уточнили, что агитационные материалы кандидата Игоря Додона оплачены из избирательного фонда, доказательством чему служит заключенный с экономическим агентом контракт. Частная типография из-за технических сложностей обратилась к другому экономическому агенту, также на основе контракта.

«Все наши действия абсолютно законны и подтверждаются документами, в отличие от действий представителей контркандидата. Обращаемся к нашему контркандидату с требованием уважать граждан и прекратить провокационные и незаконные действия», – сообщается в пресс-релизе.