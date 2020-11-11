Специально для «МК» в Молдове своим мнением о предстоящем 2-ом туре голосования на выборах поделился известный гражданский активист, Владимир Яниев:

– Мое глубокое убеждение: страна стоит на водоразделе, решается судьба Молдовы. Ситуация сложная – экономический и политический кризис, пандемия. Страна разделена и внутри, и вне ее, диаспора не согласна с теми, кто остался в Молдове, жители правого берега – с жителями левого.

Сегодня, как никогда, необходимо проголосовать за действующего президента и его команду, которые все четыре года стараются стабилизировать вектор развития. Нужна стабильная, прогнозируемая команда, которая доказала свою эффективность, и это команда во главе с Игорем Додоном. Да, иногда принимались, на наш взгляд, не совсем верные решения, но это случается у всех.

Не уверен, что какое-то другое руководство сумеет добиться стабилизации. Наоборот, все говорит о том, что оно будет вести дело к расколу. Разве это нам сегодня нужно?

Если выиграет Игорь Додон, конечно, потребуется некоторая корректировка кадрового состава с учетом жизненного и профессионального опыта специалистов, этнического состава населения многонациональной Молдовы, а также способности просчитывать социальные последствия принимаемых решений. Думаю, действующему президенту есть из кого выбирать.

Лучшее слово – это дело. У нас у всех была возможность реально убедиться, как умеет делать дело Игорь Додон, и как умеет его делать Майя Санду. Поэтому стоит не слушать красивые обещания, а смотреть на реальные результаты каждого из кандидатов.