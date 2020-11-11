Избирательная кампания претендента на президентский пост в 2016 году Майи Санду финансировалась из-за границы. Для этого использовались НПО, которым покровительствовал Владимир Плахотнюк. Депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил сегодня доказательства и документы, подтверждающие незаконные действия, в которых была замешана Майя Санду на предыдущих выборах главы государства.

Одна из этих схем применялась с использованием ассоциации ”Centrul de Analize și Promovare a Reformelor” (CAER).

«Операция «CAER» проходила на президентских выборах 2016 года и была ликвидирована в мае 2017 г. Нет ни сайта, ни финансовых отчетов, ни данных о проведенной деятельности», – заявил Цырдя.

НПО была создана на основе ассоциации ”CulturArt”, зарегистрированной в 2011 году. Уже в 2015 г. это НПО изменила название на «Centrul de Analize și Promovare a Reformelor». Регистрационные документы подписаны министром-демократом Владимиром Чеботарем.

«Люди Плахотнюка помогли зарегистрировать эти НПО. Плахотнюк обеспечил защиту этой схемы», – сказал Цырдя.

Таким образом, согласно представленным документам, НПО «CAER» была зарегистрирована 28 декабря 2015 г., а в январе-апреле 2016 года посольство Великобритании и Европейский фонд за демократию направили в данную НПО 2 млн леев. Его экспертами числились Майя Санду, Игорь Гросу, Лилиана Онофрей-Николэеску, Анастасия Табурчан (родственница Майи Санду). Затем деньги из НПО были перечислены в избирательный фонд кандидата Майи Санду – в сумме 1,45 млн леев.

4 марта 2016 года Конституционный суд принимает решение о прямых выборах президента. В ноябре 2016 года состоялись выборы, а 7 марта 2017 года ассоциация прекращает свою деятельность.

За полгода до выборов – 22 июня 2016 г. – зарегистрирована другая НПО- «Fortius» под руководством Кристины Бужор, а юристом числится Серджиу Литвиненко. У ассоциации нет финансовых отчетов, данных о дарителях, как и о деятельности. НПО также используется для финансирования активистов ПДС. Средства поступают из Европейского фонда за демократию – 45 тыс. евро, и Института публичных политик – 37,5 тыс. долларов. Затем деньги переводят в ПДС, а оттуда в избирательный фонд Майи Санду.

А вот в отчетах, представленных в ЦИК, в качестве дарителей избирательной кампании Майи Санду фигурируют только пенсионеры и представители свободных профессий – все члены ПДС.

«Майя Санду и ее партия получают огромные суммы из этих фондов – и не в пакетах, а мешками. Все эти фонды напрямую работают для Майи Санду и оплачивают роскошную жизнь ее окружения», – отметил депутат.

Парламентарий заявил также о том, что, хотя Майя Санду фигурировала в качестве эксперта в ассоциации «CAER», она никогда не указывала своих доходов от этого вида деятельности. Ранее Санду скрыла и тот факт, что входила в Совет фонда Сороса.