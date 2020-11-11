В 2014-2015 гг. молдавские садоводы потеряли урожай из-за антироссийской политики тогдашнего руководства страны. Об этом напомнил Игорь Додон, говоря о недальновидной политике тогдашнего руководства страны, которая называла Россию врагом, из-за чего отечественные фермеры лишились рынка сбыта.

«В 2016 я стал президентом, и мы открыли российский рынок. В прошлом году мы экспортировали более 240 тысяч тонн яблок в Россию. В 2018 я договорился с Путиным, и мы отменили таможенные пошлины на яблоки. Наши сельхозпроизводители сэкономили более 3 млн леев.

Какие существуют риски: льготы, о которых мы говорим, действуют до конца этого года. Если вы меня поддержите и я смогу переизбраться, я обещаю, что эти льготы сохранятся. Если придёт другой президент, который выступает против России, тогда ничего гарантировать не смогу, и могут появиться проблемы при экспорте яблок. Нам есть что терять!» – сказал Игорь Додон.