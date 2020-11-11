Председатель Профсоюза сотрудников силовых структур Молдавии Юрий Чофу считает, Санду не скрывает своего стремления присоединить страну к Румынии и не воспринимает молдаван как отдельный народ, сообщает портал inosmi.ru.

«Мы не знаем, каковы планы ее заокеанских кураторов, но народ Молдавии уже видел истинное лицо западных стратегов и их местных активистов в 1990-е годы, в апреле 2009 года, когда сжигали здания парламента и президентуры, и буквально недавно – в Варнице, когда сторонники Санду перекрывали дороги, протыкали шины автомобилей, угрожали избирателям из Приднестровья и называли их сепаратистами. За всеми этими событиями стоит один организатор — американцы. На Западе ясно дали понять: если не победит Майя Санду, значит выборы в Молдавии сфальсифицированы. Все идет к этому. У американцев программа цветных революций откатана, отработана», — заявил Чофу.

Напомним, в Молдавии 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. По данным экспресс-опроса, проведенного неправительственной организацией WatchDog и Институтом публичной политики, за Додона в первом туре проголосовал 41 процент граждан, за Санду — 35 процентов. «Ее победа стала сюрпризом для всех», — утверждает в интервью DW директор консалтинговой и аналитической компании Intellect Group Ян Лисневский. «Победу Санду обеспечила диаспора. Впервые в истории Молдовы явка на зарубежных участках была беспрецедентно высокой, хотя никаких существенных предпосылок для массовой мобилизации избирателей не было», — говорит он. Особенно странно выглядела высокая явка с учетом огромного количества заболевших и беспрецедентных карантинных мер в связи с пандемией Сovid-19, что дает основания считать, что данные с зарубежных участков были попросту сфальсифицированы.