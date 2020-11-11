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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Количество депутатов нужно уменьшить со 101 до 61

11 ноября
11:46 2020
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Нужно уменьшить количество депутатов парламента со 101 до 61 и запретить переход народных избранников из одной партии в другую, заявил Игорь Додон.

«Я считаю, что нужно уменьшить количество депутатов парламента со 101 до 61, а также запретить переход из одной партии в другую. Я предложу эти изменения, наряду с другими, парламенту, если они не будут одобрены, организуем национальный референдум», – заявил Игорь Додон в передаче на «Radio Moldova».

Напомним, что президент страны Игорь Додон создал государственную комиссию по изменению Конституции Молдовы.

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