Нужно уменьшить количество депутатов парламента со 101 до 61 и запретить переход народных избранников из одной партии в другую, заявил Игорь Додон.

«Я считаю, что нужно уменьшить количество депутатов парламента со 101 до 61, а также запретить переход из одной партии в другую. Я предложу эти изменения, наряду с другими, парламенту, если они не будут одобрены, организуем национальный референдум», – заявил Игорь Додон в передаче на «Radio Moldova».

Напомним, что президент страны Игорь Додон создал государственную комиссию по изменению Конституции Молдовы.