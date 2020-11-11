Игорь Додон считает, что Молдова должна продолжить европейскую интеграцию, внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС, но в то же время наша страна нуждается в хороших отношениях и с Российской Федерацией. Независимый кандидат на пост президента, выступая в передаче на «Radio Moldova», заявил, что внешняя политика, продвигаемая властями, должна быть взвешенной.

«Считаю, что у нас должны быть взвешенные отношения и с Востоком и с Западом. Нам удалось за 4 года восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. В прошлом году мы экспортировали 240 тыс. тонн фруктов. Мы должны сохранить этот рынок», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что Игорь Додон говорил, что приложит все усилия для расширения списка предприятий с доступом на российский рынок, роста числа бюджетных мест для молдавских студентов в ВУЗах России и продолжения работы молдо-российских форумов с целью привлечения инвестиций в нашу страну.

В то же время Игорь Додон считает, что Молдова продолжит внедрять европейские нормы и стандарты в области права и борьбы с коррупцией и углубит двухсторонние отношения со странами ЕС, защищая экономические интересы фермеров и отечественных производителей.