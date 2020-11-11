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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча: Русский язык в Молдове Санду сделала иностранным

11 ноября
11:41 2020
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Именно Майя Санду при участии западных НПО переквалифицировала статус русского языка, который был обязательным в школьной программе, в иностранный язык, пояснил заместитель председателя парламента Влад Батрынча, выступая в программе ТВ.

По мнению парламентария, недопустимо приравнивать русский язык к иностранному, так как в Молдове треть граждан владеют только русским языком.

«Даже если говорить о европейских нормах, то государство обязано обеспечить им доступ к медицине, образованию, присутствие во власти. Нельзя называть русский язык в Молдове иностранным, а  именно это сделала Майя Санду», – отметил Батрынча.

Видео: https://youtu.be/Jpep3ioQkvE

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