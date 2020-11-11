Лечение от коронавируса одного тяжелобольного обходится свыше 3 тысяч рублей в день, сообщила ресурсу «Новости Приднестровья», глава Минздрава региона Кристина Албул.

По ее словам, на левом берегу Днестра достаточно необходимых лекарств, применяемых при заболевании Covid-19. «У нас есть “Ивермектин”, “Плаквенил”, которые мы используем в лечении, и в ближайшее время ждем поставки “Ремдесивира”. Это достаточно дорогостоящий препарат, который применяется для лечения тяжелых пациентов», – отметила Албул. На заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса было решено сделать запас лекарств из расчета на 10 тысяч пациентов. Всего с начала коронакризиса власти региона потратили на борьбу с ним около 10 миллионов рублей. Один доллар США меняется банками на 16,1 рубля Приднестровья.