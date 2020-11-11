Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой заявил: чтобы сохранить государство надо быть мужественным и сильным, сообщает БЕЛТА.

Глава государства считает, что международное сообщество ждут глобальные перемены. «Мир сейчас начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с обрушением экономики», – рассуждал Лукашенко. Также зашел разговор о белорусах, желающих выехать на заработки за рубеж. По словам президента, никто никого не останавливает. Но, считает Лукашенко, социальные услуги гастарбайтеры должны получать по месту работы. «Потому что у нас это дотируется, и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование у нас тем более государственное. Это мы за все платим. А он там сидит, он же не платит налогов», – сетовал Лукашенко.