Это случилось в магазине одной из крупных торговых сетей в Москве. Электронная система распознавания лиц опознала в посетителе, который носил медицинскую маску, вора, который некоторое время назад похитил в магазине элитный алкоголь на внушительную сумму. Похожими были рост и телосложение, одежда, а главной приметой электроника посчитала бороду.

Система просигнализировала охране магазина, была вызвана полиция и мужчину увезли в отделение. Разобраться в инциденте удалось только с помощью адвоката. Теперь без вины виноватый, который уже стал потерпевшим, намерен предъявить материальные претензии и супермаркету, и службе охраны, сообщает moskvichmag.ru.

Этот случай заставляет задуматься: так ли уж безоговорочно можно полагаться на искусственный интеллект, если он легко путает одного человека с другим только потому, что у обоих наличествует борода?