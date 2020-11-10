В размещенном в соцсети посте бывшая министр здравоохранения Алла Немеренко утверждает, что якобы кабмин Санду увеличил пособия для комбатантов и ветеранов афганской войны, информирует Telegraph.md.

Немеренко утверждает, что кабмин Кику “выстрелил” несколькими законопроектами, которые якобы были подготовлены правительством Санду. Среди них, утверждает экс-министр, и документ об увеличении пособия комбатантам.

Журналисты проверили эту информацию. На поверку оказалось, что законопроект №98 от 3 июля 2019 г. разработала группа депутатов-демократов, но он получил отрицательное заключение минздрава, возглавляемого самой Немеренко. Причина – отсутствие средств.

После отставки Санду к законопроекту вернулось правительство Кику, и средства на этот раз были найдены. Затем документ оказался в парламенте, и депутаты во главе со спикером Зинаидой Гречаный одобрили закон, который впоследствии промульгировал президент Игорь Додон.