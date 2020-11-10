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Газета "Кишиневские новости"

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Свет счастливых звёзд в жизни четырёх знаков зодиака с 11 по 30 ноября

Свет счастливых звёзд в жизни четырёх знаков зодиака с 11 по 30 ноября
10 ноября
21:16 2020
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Свет счастливых звезд озарит каждую минуту жизни, наполнит ее грандиозными событиями и судьбоносными встречами. Вселенная подарит множество возможностей и шансов, которые нужно просто разглядеть и не упустить. Ветер перемен будет подталкивать на путь, ведущий к успеху, счастью и радости.

Людям ленивым и безразличным к своей судьбе ждать чудес не стоит, а вот те, кто каждый день сквозь преграды неустанно шел к успеху, получат в подарок свет счастья, который прольется и будет освещать жизнь представителей 4 зодиакальных созвездий до конца ноября.

СКОРПИОНЫ внезапно найдут ответ на главный вопрос, который давно не дает покоя. Ответ будет совсем рядом, и, найдя его, представители этого знака зодиака смело шагнут в счастливое завтра, легко преодолевая преграды.

Для ТЕЛЬЦОВ также забрезжит свет – вначале это будет тонкий лучик, который быстро превратится в огромный поток. Первые победы сделают представителей этого знака решительнее, а понимание того, куда дальше идти, подарит безграничное счастье.

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