Вторник, 10 ноября 2020, 02:36

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Олеся Рудягина: Три причины, почему я буду голосовать за Додона

Олеся Рудягина: Три причины, почему я буду голосовать за Додона
10 ноября
20:41 2020
Версия для печати

Специально для «МК» в Молдове своими размышлениями поделилась «Мастер литературы» Республики Молдова, председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова, член Союза писателей Молдовы и Союза писателей России Олеся Рудягина:

– Сначала оговорюсь, дабы пресечь любые оговоры и домыслы: я не состою в Партии социалистов, мне не платят за поддержку, я ничем не обязана и не принадлежу  к  личным  друзьям  Игоря Николаевича Додона.

НО.

Я ни за что не буду 15  ноября  голосовать за Майю Санду, которая, по моему мнению, несёт  под личиной «европейских  ценностей»  на нашу землю глобалистский   террор, уничтожение молдавского народа  и  разрушение   государства. Уже в бытность свою министром образования Санду ярко продемонстрировала  свою  прискорбную  неспособность к созиданию, закрывая школы  и  упразднив в оставшихся изучение языка межнационального общения.

Я буду голосовать за Игоря Додона,

Потому что:

1) Я – гражданка Республики Молдова, здесь родились прапрадед по материнской линии  и прадед,   дед  и его дочь – бабушка моя, хореограф, влюблённая в молдавский танец, собирательница  и руководитель первых коллективов танцевальной самодеятельности; мать –  одна из  ведущих режиссёров молдавского ТВ, Заслуженный деятель искусств Республики Молдова,  –  и  мои дети.  Здесь родные могилы людей, много своих сил, таланта  и  беззаветного  труда отдавших этой земле, и я хочу, чтобы моя  страна, столь любимая  ими, продолжала называться  Республикой Молдовой, а её народ – молдаванами, хочу, чтобы моя родная страна  была независимой  и  процветающей.   .

2) Я – православная христианка. Может, ещё достаточно слабенькая, но воцерковлённая, и никому не позволю глумиться над ценностями православной семьи. Игорь Николаевич  Додон – прекрасный семьянин, любящий муж, отец троих детей. Он никогда не позволит уничтожить в свидетельствах о рождении будущих детей Молдовы  слова «мать» и «отец», подменив их позорными «родитель»№ 1 и № 2.

Игорь Додон никогда не благословит регистрацию в наших ЗАГСах однополых браков и  проведения в республике гей-парадов,  – уничтожения традиционных ценностей молдавской семьи, никогда не посягнёт на святость родительского дома. Игорь Николаевич Додон – верующий человек, и для меня это важно.

3) Я – дважды племянница и внучка участников Великой Отечественной войны, прошедших с действующей армией все четыре года  и освободивших родную страну и Европу от фашистской чумы, а Китай – от японских захватчиков, и не позволю никому приравнивать моих дорогих стариков к солдатам рейха, или чернить их подвиг!  Для меня 9 мая – День Великой Победы многонационального советского народа над фашистской Германией, молдавский народ – народ-победитель. Это, по праву, наш общий  выстраданный праздник, и мне важно, что президент страны, Игорь Николаевич Додон,  9 мая идёт плечом к  плечу с гражданами своей страны во главе колонны «Бессмертного полка», что при его поддержке выходят замечательные  документальные книги о Великой Отечественной войне и восстанавливаются памятники павшим на нашей земле героям!

По всем трём этим моментам Майя Санду готовит народу Молдовы разрушения и неслыханные унижения. Есть множество других причин, почему я буду голосовать за Игоря Додона, но мне вполне достаточно  вышеозначенных трёх пунктов.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,11–0,04%
EUR20,22–0,11%
GBP22,71+0,75%
UAH0,61–0,06%
RON4,15–0,16%
RUB0,22–0,37%

Курсы валют в MDL на 10.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд