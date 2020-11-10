Специально для «МК» в Молдове своими размышлениями поделилась «Мастер литературы» Республики Молдова, председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова, член Союза писателей Молдовы и Союза писателей России Олеся Рудягина:

– Сначала оговорюсь, дабы пресечь любые оговоры и домыслы: я не состою в Партии социалистов, мне не платят за поддержку, я ничем не обязана и не принадлежу к личным друзьям Игоря Николаевича Додона.

НО.

Я ни за что не буду 15 ноября голосовать за Майю Санду, которая, по моему мнению, несёт под личиной «европейских ценностей» на нашу землю глобалистский террор, уничтожение молдавского народа и разрушение государства. Уже в бытность свою министром образования Санду ярко продемонстрировала свою прискорбную неспособность к созиданию, закрывая школы и упразднив в оставшихся изучение языка межнационального общения.

Я буду голосовать за Игоря Додона,

Потому что:

1) Я – гражданка Республики Молдова, здесь родились прапрадед по материнской линии и прадед, дед и его дочь – бабушка моя, хореограф, влюблённая в молдавский танец, собирательница и руководитель первых коллективов танцевальной самодеятельности; мать – одна из ведущих режиссёров молдавского ТВ, Заслуженный деятель искусств Республики Молдова, – и мои дети. Здесь родные могилы людей, много своих сил, таланта и беззаветного труда отдавших этой земле, и я хочу, чтобы моя страна, столь любимая ими, продолжала называться Республикой Молдовой, а её народ – молдаванами, хочу, чтобы моя родная страна была независимой и процветающей. .

2) Я – православная христианка. Может, ещё достаточно слабенькая, но воцерковлённая, и никому не позволю глумиться над ценностями православной семьи. Игорь Николаевич Додон – прекрасный семьянин, любящий муж, отец троих детей. Он никогда не позволит уничтожить в свидетельствах о рождении будущих детей Молдовы слова «мать» и «отец», подменив их позорными «родитель»№ 1 и № 2.

Игорь Додон никогда не благословит регистрацию в наших ЗАГСах однополых браков и проведения в республике гей-парадов, – уничтожения традиционных ценностей молдавской семьи, никогда не посягнёт на святость родительского дома. Игорь Николаевич Додон – верующий человек, и для меня это важно.

3) Я – дважды племянница и внучка участников Великой Отечественной войны, прошедших с действующей армией все четыре года и освободивших родную страну и Европу от фашистской чумы, а Китай – от японских захватчиков, и не позволю никому приравнивать моих дорогих стариков к солдатам рейха, или чернить их подвиг! Для меня 9 мая – День Великой Победы многонационального советского народа над фашистской Германией, молдавский народ – народ-победитель. Это, по праву, наш общий выстраданный праздник, и мне важно, что президент страны, Игорь Николаевич Додон, 9 мая идёт плечом к плечу с гражданами своей страны во главе колонны «Бессмертного полка», что при его поддержке выходят замечательные документальные книги о Великой Отечественной войне и восстанавливаются памятники павшим на нашей земле героям!

По всем трём этим моментам Майя Санду готовит народу Молдовы разрушения и неслыханные унижения. Есть множество других причин, почему я буду голосовать за Игоря Додона, но мне вполне достаточно вышеозначенных трёх пунктов.