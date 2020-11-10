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Газета "Кишиневские новости"

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Сергей Сулин: Почему я не буду голосовать за Санду

10 ноября
20:26 2020
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Специально для «МК» в Молдове о своем выборе накануне 2-го тура голосования рассказал председатель Товарищества русских художников РМ «М-АРТ» Сергей Сулин:

– Почему я не голосую за Санду? Это очень просто. Она открыто декларирует уничтожение нашей любимой Молдовы. Ратует за вступление в НАТО, закрытие многих школ и больниц, уничтожение социальной сферы, дискриминацию русского языка и разрыв всех связей с Россией. А я вижу Молдову независимым и процветающим государством, дружественным Российской Федерации. Так зачем мне эта Санду?

Игорь Николаевич Додон показал себя настоящим государственником, человеком, отвечающим за страну и за весь народ, независимо от национальной принадлежности людей. Мне нравится, что он не переписывает историю, что мы вместе празднуем День Победы, что он делает упор на дружбу с Россией, с которой у нас исторические и культурные экономические связи. Додон – наш президент!    

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