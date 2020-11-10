Одна из них Алёна Бабюк, экс – депутат парламента Молдовы.

«Дорогие друзья, мы стоим опять перед выбором. Очередная выборная кампания ставит перед нами непростые вопросы и новые надежды. Мы все хотим лучшего для страны, для народа и для себя. С каждой выборной кампанией мы ждем перемен. Но хотелось бы напомнить: то, что случилось с нами и со страной в последние 11 лет, тоже происходило под лозунгом и с огромным желанием перемен. Разгромили парламент, президентуру, украли миллиард и т.д. – все с нашей подачи, ведь мы так хотели перемен.

Вот и сегодня все отчетливее слышно желание необузданных перемен. Готовы отдать власть кому угодно – унионистам, сепаратистам, анархистам – лишь бы пообещали перемены. Одумайтесь, у нас есть своя страна, свои ценности, свой язык, своя история, что ж вы готовы все это продать только потому, что… Что?

Майя сегодня для вас символ иллюзорных перемен. Но хочу напомнить: она не скрывает своих унионистских взглядов, и, будучи во власти, она это не раз доказывала, взять хотя бы ее детище – Кодекс об образовании. Она либералка, а это означает защиту интересов крупного бизнеса, а не интересов малоимущих, безработных, пенсионеров. Она протеже Американских служб, и вы верите, что она будет работать на благо своего народа?

Подумайте, что вы будете делать 15 ноября, кому вы отдадите свой голос.

Да, к Игорю Николаевичу есть вопросы, но надеемся, что он учтет чаяния народа, будет более решительным в своих действиях, более ответственен в обещаниях, тем более что он показал, что может.

Доверим свой голос Додону, тем самым сохраним свою Родину! Докажем себе самим, что мы достойные сыны и дочери Штефана Великого, а он Родиной не торговал.

Голосуем за Додона, докажем, что нас больше и мы независимый и гордый народ», – написала в своем обращении Алёна Бабюк, экс-депутат ПКРМ.