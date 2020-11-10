В течение прошедшего дня, 10 ноября, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 61-летняя женщина из муниципия Бельцы, 65-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 57-летний мужчина из Флорештского района, 63-летняя женщина из муниципия Комрат, 70-летний мужчина из Глодянского района, 70-летняя женщина из Новоаненского района, 63-летний мужчина из муниципия Комрат, 68-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Унгенского района, 68-летний мужчина из Яловенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из района Кагул, 56-летняя женщина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Тараклийского района, 68-летняя женщина из Яловенского района. На вечер 10 ноября 64826 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1930 человек умерли от инфекции.