Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, покинувший пределы страны и обвиняемый на родине в попытке узурпации власти, получил турецкое гражданство, сообщили новостные агенства.

Анкара в подобного рода вопросах очень либеральна. Чтобы получить паспорт гражданина достаточно приобрести в стране недвижимость на 250 тысяч долларов или вложить такую же сумму в местную экономику. Когда Плахотнюку отказали в возможности проживать на территории США, он в августе этого года перебрался в Стамбул. Напомним, что во времена всевластия олигарха Кишиневом Анкаре были выданы учителя, преподававшие в турецком лицее. На родине их обвинили в терроризме. Вероятно, президент Реджеп Эрдоган посчитал себя должником Плахотнюка и потому способствовал быстрому получению им гражданства.