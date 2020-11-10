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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский олигарх Плахотнюк стал турецкоподданным

10 ноября
16:56 2020
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Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, покинувший пределы страны и обвиняемый на родине в попытке узурпации власти, получил турецкое гражданство, сообщили новостные агенства.

Анкара в подобного рода вопросах очень либеральна. Чтобы получить паспорт гражданина достаточно приобрести в стране недвижимость на 250 тысяч долларов или вложить такую же сумму в местную экономику. Когда Плахотнюку отказали в возможности проживать на территории США, он в августе этого года перебрался в Стамбул. Напомним, что во времена всевластия олигарха Кишиневом Анкаре были выданы учителя, преподававшие в турецком лицее. На родине их обвинили в терроризме. Вероятно, президент Реджеп Эрдоган посчитал себя должником Плахотнюка и потому способствовал быстрому получению им гражданства.  

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