Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции в своем Twitter поздравил азербайджанских политиков с подписанием соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

«Азербайджан добился важной победы как на поле боя, так и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим достижением. Мы остаемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», – написал министр. Со своей стороны армянский премьер Никол Пашинян признал, что текст соглашения о перемирии «невероятно болезненный» для армянского народа. Еще несколько месяцев назад часто можно было в различных изданиях встретить материалы, авторы которых утверждали, что при необходимости армянская армия и без поддержки со стороны России сможет за две недели дойти до Баку.