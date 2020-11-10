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Газета "Кишиневские новости"

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Новая расстановка сил на Южном Кавказе

10 ноября
16:56 2020
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Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции в своем Twitter поздравил азербайджанских политиков с подписанием соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

«Азербайджан добился важной победы как на поле боя, так и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим достижением. Мы остаемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», – написал министр. Со своей стороны армянский премьер Никол Пашинян признал, что текст соглашения о перемирии «невероятно болезненный» для армянского народа. Еще несколько месяцев назад часто можно было в различных изданиях встретить материалы, авторы которых утверждали, что при необходимости армянская армия и без поддержки со стороны России сможет за две недели дойти до Баку.  

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