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Газета "Кишиневские новости"

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Бывший мэр Кишинева Урекян призвал проголосовать за Додона

Бывший мэр Кишинева Урекян призвал проголосовать за Додона
10 ноября
16:56 2020
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Бывший градоначальник Кишинева Серафим Урекян призвал избирателей отдать свой голос за кандидата на пост президента Молдовы Игоря Додона

По его мнению, из двух претендентов именно у Додона есть необходимая подготовка и опыт для того, чтобы руководить страной.

«Я обращаюсь ко всем – из двух кандидатов выбрать надо Игоря Додона, у которого есть опыт, он подготовлен для управления страной. У него до последних парламентских выборов не было возможности управлять. Давайте дадим ему возможность подвигать политику, которая сохранит стабильность в Молдове – как внутри страны, так и во внешнеполитическом плане», – заявил Серафим Урекян.

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