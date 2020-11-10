Бывший градоначальник Кишинева Серафим Урекян призвал избирателей отдать свой голос за кандидата на пост президента Молдовы Игоря Додона

По его мнению, из двух претендентов именно у Додона есть необходимая подготовка и опыт для того, чтобы руководить страной.

«Я обращаюсь ко всем – из двух кандидатов выбрать надо Игоря Додона, у которого есть опыт, он подготовлен для управления страной. У него до последних парламентских выборов не было возможности управлять. Давайте дадим ему возможность подвигать политику, которая сохранит стабильность в Молдове – как внутри страны, так и во внешнеполитическом плане», – заявил Серафим Урекян.