Предприниматель Вячеслав Платон требует от кандидата в президенты Майи Санду публичных извинений за необоснованное обвинение в том, что он готовит новое ограбление молдавских банков.

Бизнесмен разместил в нескольких изданиях обращение к председателю Партии «Действие и солидарность». Если Санду никак не отреагирует, Платон грозится подать на нее в суд и даже потребовать от нее компенсацию за моральный ущерб в размере одного лея. Ранее кандидат в президенты заявила, что «Додон замышляет кражу еще одного миллиарда долларов и обещает защиту всем ворам, которые поддерживают его в этой избирательной кампании», причислив к таковым и Платона.