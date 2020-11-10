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Газета "Кишиневские новости"

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Бизнесмен Платон намерен получить от Санду извинения или один лей

10 ноября
15:41 2020
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Предприниматель Вячеслав Платон требует от кандидата в президенты Майи Санду публичных извинений за необоснованное обвинение в том, что он готовит новое ограбление молдавских банков.

Бизнесмен разместил в нескольких изданиях обращение к председателю Партии «Действие и солидарность». Если Санду никак не отреагирует, Платон грозится подать на нее в суд и даже потребовать от нее компенсацию за моральный ущерб в размере одного лея. Ранее кандидат в президенты заявила, что «Додон замышляет кражу еще одного миллиарда долларов и обещает защиту всем ворам, которые поддерживают его в этой избирательной кампании», причислив к таковым и Платона.

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