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Газета "Кишиневские новости"

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«Европейские левые» сомневаются в возможности Санду победить

10 ноября
15:41 2020
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Григорий Петренко, глава партии «Европейские левые» на своей странице в социальных сетях рассказал, по каким причинам во втором туре президентских выборов Майя Санду может проиграть.

В первую очередь, это излишняя самоуверенность команды, которая до сих пор радуется победе в первом туре. Во-вторых, это отсутствие четкой позиции относительного того, надо распускать парламент или нет. В-третьих, Санду не смогла сформулировать обращение к избирателям, голосовавшим за Ренато Усатого, Андрея Нэстасе, и Виолетту Иванову. Также, по мнению Петренко, кандидат не смогла достучаться до жителей Гагаузской автономии, Тараклийского района и Приднестровья.

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