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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье в ожидании Единого дня голосования

10 ноября
15:41 2020
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Центральная избирательная комиссия объявила о завершении регистрации желающих стать депутатами Верховного совета, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней стартовала в регионе 3 сентября. Голосование пройдет 29 ноября. На 33 места в Верховном совете претендуют 45 кандидатов. Местная особенность – народные избранники могут заседать в парламенте, но при этом еще продолжать трудиться на том месте, где работали до прихода в законодательный орган. Депутат не может быть одновременно только президентом или членом правительства. 

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