Центральная избирательная комиссия объявила о завершении регистрации желающих стать депутатами Верховного совета, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней стартовала в регионе 3 сентября. Голосование пройдет 29 ноября. На 33 места в Верховном совете претендуют 45 кандидатов. Местная особенность – народные избранники могут заседать в парламенте, но при этом еще продолжать трудиться на том месте, где работали до прихода в законодательный орган. Депутат не может быть одновременно только президентом или членом правительства.